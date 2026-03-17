CHASSE AUX OEUFS

Route de Limoux Saint-Hilaire Aude

Tarif : 4.5 – 4.5 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 11:00:00

fin : 2026-04-05 16:00:00

Date(s) :

2026-04-05

Cherche les indices et viens résoudre les énigmes pour découvrir le mot de passe qui ouvrira le coffre aux chocolats !

Animation comprise dans l’achat du billet d’entrée.

.

Route de Limoux Saint-Hilaire 11250 Aude Occitanie +33 4 68 69 62 76 abbaye@saint-hilaire-aude.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Look for the clues and solve the riddles to find the password that will open the chocolate chest!

Entertainment included with admission.

L’événement CHASSE AUX OEUFS Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-03-17 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Limouxin