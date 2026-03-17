CHASSE AUX OEUFS Saint-Hilaire
CHASSE AUX OEUFS Saint-Hilaire lundi 6 avril 2026.
CHASSE AUX OEUFS
Route de Limoux Saint-Hilaire Aude
Tarif : 4.5 – 4.5 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-06 11:00:00
fin : 2026-04-06 16:00:00
Date(s) :
2026-04-06
Cherche les indices et viens résoudre les énigmes pour découvrir le mot de passe qui ouvrira le coffre aux chocolats !
Animation comprise dans l’achat du billet d’entrée.
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Route de Limoux Saint-Hilaire 11250 Aude Occitanie +33 4 68 69 62 76 abbaye@saint-hilaire-aude.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Look for the clues and solve the riddles to find the password that will open the chocolate chest!
Entertainment included with admission.
L’événement CHASSE AUX OEUFS Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-03-17 par A.D.T. de l’Aude 11 ADT