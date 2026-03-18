Chasse aux oeufs Rue des écoles Saint-Hilaire-du-Harcouët

Chasse aux oeufs

Rue des écoles Ecole de Virey Saint-Hilaire-du-Harcouët Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 14:00:00

fin : 2026-04-04 18:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Dans le cadre du label Famille Plus, nous vous proposons une chasse aux oeufs, un espace jeux et atelier créatif pour un moment en famille ou entre amis.

Chasse aux oeufs destinée aux enfants de 3 à 12 ans, sur inscription obligatoire 3 sessions 14h ou 15h ou 16h. .

Rue des écoles Ecole de Virey Saint-Hilaire-du-Harcouët 50600 Manche Normandie +33 2 33 79 38 70 laverriere@st-hilaire.fr

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English : Chasse aux oeufs

L’événement Chasse aux oeufs Saint-Hilaire-du-Harcouët a été mis à jour le 2026-03-18 par OT MSM Normandie BIT Genêts