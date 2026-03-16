Chasse aux Oeufs Jardins de l’Abbaye Saint-Jacut-de-la-Mer

Chasse aux Oeufs

Jardins de l’Abbaye 3 Rue de l’Abbaye Saint-Jacut-de-la-Mer Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 16:00:00

fin : 2026-04-05 17:30:00

Date(s) :

2026-04-05

À l’occasion des fêtes de Pâques, l’Abbaye invite tous les enfants de Saint-Jacut-de-la-Mer et des environs à participer à une grande chasse aux œufs organisée dans les magnifiques jardins de l’Abbaye.

Petits et grands pourront partager un moment convivial et festif autour de cette activité ludique, idéale à vivre en famille ou entre amis.

Munis de leurs paniers, les jeunes aventuriers partiront à la recherche des œufs dissimulés dans le jardin, pour un moment placé sous le signe de la découverte et de la bonne humeur et, exceptionnellement, en présence exceptionnelle de Jeannot le Jaguen.

L’événement est gratuit et ouvert à tous, sans inscription préalable.

À l’issue de la chasse, un goûter (payant) avec des crêpes et du jus de fruits prolongera ce moment de partage et de convivialité.

Une après-midi au son des orgues de barbarie, un instrument fascinant pour petits et grands. Et pousser la chansonnette sera naturellement permis, encouragé même ! .

Jardins de l’Abbaye 3 Rue de l’Abbaye Saint-Jacut-de-la-Mer 22750 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 27 71 19

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English :

L’événement Chasse aux Oeufs Saint-Jacut-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-03-16 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme