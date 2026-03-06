Chasse aux oeufs Saint-Jean-d’Angély Saint-Jean-d’Angély
Plan d’eau de Bernouët Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime
Partez à la recherche des œufs cachés au départ du Jardin d’Ô lors d’une joyeuse chasse aux œufs spécialement organisée pour les enfants jusqu’à 10 ans.
Plan d’eau de Bernouët Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 59 56 56 ville@angely.net
English :
Set off in search of hidden eggs from the Jardin d?Ô on a fun-filled egg hunt specially organized for children up to 10 years old.
