Chasse aux oeufs Saint-Jean-d’Angély Saint-Jean-d’Angély

Plan d’eau de Bernouët Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime

Début : 2026-04-05 10:00:00

fin : 2026-04-05

2026-04-05

Partez à la recherche des œufs cachés au départ du Jardin d’Ô lors d’une joyeuse chasse aux œufs spécialement organisée pour les enfants jusqu’à 10 ans.

Plan d’eau de Bernouët Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 59 56 56 ville@angely.net

Set off in search of hidden eggs from the Jardin d?Ô on a fun-filled egg hunt specially organized for children up to 10 years old.

