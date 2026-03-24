Chasse aux oeufs Saint-Julien-Molhesabate
Chasse aux oeufs Saint-Julien-Molhesabate lundi 6 avril 2026.
Chasse aux oeufs
le village Saint-Julien-Molhesabate Haute-Loire
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-06 15:30:00
fin : 2026-04-06
Date(s) :
2026-04-06
-15h30 venez faire notre chasse aux trésors, trouvez tous les indices et dégustez vos chocolats. Jus de fruits offert à l’arrivée.
4€,
Réservation 06 60 89 04 28
Animation proposée par au fil des Pages
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le village Saint-Julien-Molhesabate 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 60 89 04 28
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
-3:30 p.m. Come on our treasure hunt, find all the clues and enjoy your chocolates. Complimentary juice on arrival.
4?,
Bookings 06 60 89 04 28
Event organized by au fil des Pages
L’événement Chasse aux oeufs Saint-Julien-Molhesabate a été mis à jour le 2026-03-24 par Haut Pays du Velay Tourisme
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