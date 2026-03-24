Chasse aux oeufs

le village Saint-Julien-Molhesabate Haute-Loire

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06 15:30:00

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-06

-15h30 venez faire notre chasse aux trésors, trouvez tous les indices et dégustez vos chocolats. Jus de fruits offert à l’arrivée.

4€,

Réservation 06 60 89 04 28

Animation proposée par au fil des Pages

.

le village Saint-Julien-Molhesabate 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 60 89 04 28

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

-3:30 p.m. Come on our treasure hunt, find all the clues and enjoy your chocolates. Complimentary juice on arrival.

4?,

Bookings 06 60 89 04 28

Event organized by au fil des Pages

L’événement Chasse aux oeufs Saint-Julien-Molhesabate a été mis à jour le 2026-03-24 par Haut Pays du Velay Tourisme