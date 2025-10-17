Chasse aux oeufs Saint-Laurent-en-Grandvaux

Chasse aux oeufs Saint-Laurent-en-Grandvaux lundi 6 avril 2026.

Chasse aux oeufs

Sur les crêts Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-06 15:00:00
fin : 2026-04-06

Date(s) :
2026-04-06

Chasse aux œufs, lundi 06 avril 2026 à 15h00.
Pour petits & grands ! Rendez-vous Sur les crêts (derrière le Casino JOA).

Manifestation offerte par la commune de Saint Laurent en Grandvaux.   .

Sur les crêts Saint-Laurent-en-Grandvaux 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 14 13 

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English : Chasse aux oeufs

L’événement Chasse aux oeufs Saint-Laurent-en-Grandvaux a été mis à jour le 2026-03-23 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX

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