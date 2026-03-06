Chasse aux oeufs Musée de la Machine Agricole et de la Ruralité Saint-Loup-des-Bois
Chasse aux oeufs Musée de la Machine Agricole et de la Ruralité Saint-Loup-des-Bois samedi 4 avril 2026.
Chasse aux oeufs
Musée de la Machine Agricole et de la Ruralité 9 Rue du Maître de Forges Saint-Loup-des-Bois Nièvre
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 09:00:00
fin : 2026-04-04 12:00:00
Date(s) :
2026-04-04
Le Musée de la Machine Agricole et de la Ruralité vous propose de participer à une chasse aux oeufs le 4 avril, de 9h à 12h et de 14h à 18h, sur réservation uniquement. L’objectif pour vous trouver des bons à échanger contre des oeufs en chocolat au cours de différentes animations en intérieur et en extérieur. Avec également une balade en tracteur, une initiation à la conduite et de la peinture sur coquilles d’oeufs. .
Musée de la Machine Agricole et de la Ruralité 9 Rue du Maître de Forges Saint-Loup-des-Bois 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 39 91 41 musee.stloup@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Chasse aux oeufs
L’événement Chasse aux oeufs Saint-Loup-des-Bois a été mis à jour le 2026-03-06 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)