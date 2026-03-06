Chasse aux oeufs Musée de la Machine Agricole et de la Ruralité Saint-Loup-des-Bois

Chasse aux oeufs

Musée de la Machine Agricole et de la Ruralité
9 Rue du Maître de Forges
Saint-Loup-des-Bois
Nièvre

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2026-04-04 09:00:00

fin : 2026-04-04 12:00:00

2026-04-04

Le Musée de la Machine Agricole et de la Ruralité vous propose de participer à une chasse aux oeufs le 4 avril, de 9h à 12h et de 14h à 18h, sur réservation uniquement. L’objectif pour vous trouver des bons à échanger contre des oeufs en chocolat au cours de différentes animations en intérieur et en extérieur. Avec également une balade en tracteur, une initiation à la conduite et de la peinture sur coquilles d’oeufs. .

+33 3 86 39 91 41
musee.stloup@orange.fr

