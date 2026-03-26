Chasse aux oeufs Saint-Martin-d’Arrossa
Chasse aux oeufs Saint-Martin-d’Arrossa dimanche 5 avril 2026.
Chasse aux oeufs
Place du fronton Saint-Martin-d’Arrossa Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05
fin : 2026-04-05
Date(s) :
2026-04-05
De 2 à 10 ans. Inscriptions obligatoires avant le 31 mars auprès de Cristina Sanchez de l’association Les Ames créatives. .
Place du fronton Saint-Martin-d’Arrossa 64780 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 34 07 30
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Chasse aux oeufs
L’événement Chasse aux oeufs Saint-Martin-d’Arrossa a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de Tourisme Pays Basque