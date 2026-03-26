Chasse aux oeufs

Place du fronton Saint-Martin-d’Arrossa Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

De 2 à 10 ans. Inscriptions obligatoires avant le 31 mars auprès de Cristina Sanchez de l’association Les Ames créatives. .

Place du fronton Saint-Martin-d’Arrossa 64780 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 34 07 30

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English : Chasse aux oeufs

L’événement Chasse aux oeufs Saint-Martin-d’Arrossa a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de Tourisme Pays Basque