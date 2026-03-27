Chasse aux œufs ! Saint-Michel-sur-Orge
Chasse aux œufs ! Saint-Michel-sur-Orge mardi 5 mai 2026.
Chasse aux œufs !
Place Marcel Carné Saint-Michel-sur-Orge Essonne
Tarif : 4.7 – 4.7 – 6.4 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-05 10:00:00
fin : 2026-05-05 12:00:00
Date(s) :
2026-05-05
Chasse aux œufs ! Accueil petit déjeuner à 10h, chasse aux oeufs à 10h30 et à 11h trois films au choix Walter Lapin (dès 6 ans), La ferme des animaux (dès 8 ans), La princesse, l’ogre et la fourmie (dès 3 ans).
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Place Marcel Carné Saint-Michel-sur-Orge 91240 Essonne Île-de-France +33 1 69 04 98 33 billetterie@emc91.org
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English :
Egg hunt! Breakfast at 10 a.m., egg hunt at 10.30 a.m. and a choice of three films at 11 a.m.: Walter Lapin (from 6 years), La ferme des animaux (from 8 years), La princesse, l’ogre et la fourmie (from 3 years).
L’événement Chasse aux œufs ! Saint-Michel-sur-Orge a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme Coeur Essonne
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