Chasse aux œufs rue de la Roche Blanche Saint-Molf

Chasse aux œufs

rue de la Roche Blanche à la récré multicolore Saint-Molf Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 09:30:00

fin : 2026-04-04 12:30:00

Date(s) :

2026-04-04

Rendez-vous à la Récré multicolore.

C’est le point de départ d’un jeu de piste à travers Saint-Molf pour aider Jeannot le lapin mendulphin à retrouver ses œufs égarés…

Un livret sera remis aux familles pour les guider dans leur mission.

En fin de matinée, un tirage au sort sera organisé pour permettre à deux familles de gagner un gros lot…en chocolat !

Départs échelonnés à 9h30 et 11h30. .

rue de la Roche Blanche à la récré multicolore Saint-Molf 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 62 50 77 accueil@saintmolf.fr

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English :

L’événement Chasse aux œufs Saint-Molf a été mis à jour le 2026-03-18 par ADT44