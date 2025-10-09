Chasse aux œufs rue de la Roche Blanche Saint-Molf
Chasse aux œufs rue de la Roche Blanche Saint-Molf samedi 4 avril 2026.
Chasse aux œufs
rue de la Roche Blanche à la récré multicolore Saint-Molf Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 09:30:00
fin : 2026-04-04 12:30:00
Date(s) :
2026-04-04
Rendez-vous à la Récré multicolore.
C’est le point de départ d’un jeu de piste à travers Saint-Molf pour aider Jeannot le lapin mendulphin à retrouver ses œufs égarés…
Un livret sera remis aux familles pour les guider dans leur mission.
En fin de matinée, un tirage au sort sera organisé pour permettre à deux familles de gagner un gros lot…en chocolat !
Départs échelonnés à 9h30 et 11h30. .
rue de la Roche Blanche à la récré multicolore Saint-Molf 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 62 50 77 accueil@saintmolf.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Chasse aux œufs Saint-Molf a été mis à jour le 2026-03-18 par ADT44