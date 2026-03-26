Chasse aux oeufs Saint-Pardon-de-Conques
Chasse aux oeufs Saint-Pardon-de-Conques dimanche 5 avril 2026.
Chasse aux oeufs
Route de Bruhon Saint-Pardon-de-Conques Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05
fin : 2026-04-05
Date(s) :
2026-04-05
Les cloches passent aussi par le golf cette année… et elles ont semé plein d’œufs sur le parcours !
L’AS Golf du Sauternais organise une chasse aux œufs festive pour les enfants dans un cadre nature et convivial. Une belle occasion de partager un moment en famille, entre chocolat, rires et découverte du golf !
Au programme
Chasse aux œufs sur le parcours
Découverte du golf
Ambiance conviviale et surprises
Sur inscription .
Route de Bruhon Saint-Pardon-de-Conques 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 62 25 43 asgolfdusauternais@gmail.com
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English : Chasse aux oeufs
L’événement Chasse aux oeufs Saint-Pardon-de-Conques a été mis à jour le 2026-03-23 par La Gironde du Sud