Chasse aux oeufs

Route de Bruhon Saint-Pardon-de-Conques Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

Les cloches passent aussi par le golf cette année… et elles ont semé plein d’œufs sur le parcours !

L’AS Golf du Sauternais organise une chasse aux œufs festive pour les enfants dans un cadre nature et convivial. Une belle occasion de partager un moment en famille, entre chocolat, rires et découverte du golf !

Au programme

Chasse aux œufs sur le parcours

Découverte du golf

Ambiance conviviale et surprises

Sur inscription .

Route de Bruhon Saint-Pardon-de-Conques 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 62 25 43 asgolfdusauternais@gmail.com

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English : Chasse aux oeufs

L’événement Chasse aux oeufs Saint-Pardon-de-Conques a été mis à jour le 2026-03-23 par La Gironde du Sud