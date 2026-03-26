Chasse aux oeufs Saint-Pardon-de-Conques

Chasse aux oeufs Route de Bruhon Saint-Pardon-de-Conques 2026-04-05

Chasse aux oeufs Saint-Pardon-de-Conques dimanche 5 avril 2026.

Chasse aux oeufs

Route de Bruhon Saint-Pardon-de-Conques Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05
fin : 2026-04-05

Date(s) :
2026-04-05

Les cloches passent aussi par le golf cette année… et elles ont semé plein d’œufs sur le parcours !

L’AS Golf du Sauternais organise une chasse aux œufs festive pour les enfants dans un cadre nature et convivial. Une belle occasion de partager un moment en famille, entre chocolat, rires et découverte du golf !

Au programme
Chasse aux œufs sur le parcours
Découverte du golf
Ambiance conviviale et surprises

Sur inscription   .

Route de Bruhon Saint-Pardon-de-Conques 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 62 25 43  asgolfdusauternais@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Chasse aux oeufs

L’événement Chasse aux oeufs Saint-Pardon-de-Conques a été mis à jour le 2026-03-23 par La Gironde du Sud