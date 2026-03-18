Chasse aux oeufs Salle des fêtes Saint-Paul-la-Roche

Chasse aux oeufs Le Bourg Saint-Paul-la-Roche 2026-04-05

Chasse aux oeufs Salle des fêtes Saint-Paul-la-Roche dimanche 5 avril 2026.

Chasse aux oeufs

Salle des fêtes Le Bourg Saint-Paul-la-Roche Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05
fin : 2026-04-05

Date(s) :
2026-04-05

Pour les enfants jusqu’à 12 ans (6€)
Restauration sur place (Ferme du Domaine de Montardy)
Buvette   .

Salle des fêtes Le Bourg Saint-Paul-la-Roche 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 07 67 78 

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English : Chasse aux oeufs

L’événement Chasse aux oeufs Saint-Paul-la-Roche a été mis à jour le 2026-03-14 par Isle-Auvézère

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