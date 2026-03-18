Chasse aux oeufs Salle des fêtes Saint-Paul-la-Roche
Chasse aux oeufs Salle des fêtes Saint-Paul-la-Roche dimanche 5 avril 2026.
Chasse aux oeufs
Salle des fêtes Le Bourg Saint-Paul-la-Roche Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05
fin : 2026-04-05
Date(s) :
2026-04-05
Pour les enfants jusqu’à 12 ans (6€)
Restauration sur place (Ferme du Domaine de Montardy)
Buvette .
Salle des fêtes Le Bourg Saint-Paul-la-Roche 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 07 67 78
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English : Chasse aux oeufs
L’événement Chasse aux oeufs Saint-Paul-la-Roche a été mis à jour le 2026-03-14 par Isle-Auvézère