Chasse aux oeufs

chemin Saint-Gilles Saint-Pierre-Bois Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-03-29 10:30:00

fin : 2026-03-29 12:00:00

Date(s) :

2026-03-29

L’association Decouv’Rire vous propose de participer à une chasse aux œufs en plein air autour du Saint-Gilles.

Les enfants âgés de 2 à 10 ans peuvent s’inscrire pour participer à l’animation. Inscription avant le 28 mars.

Buvette et petite restauration sur place. .

chemin Saint-Gilles Saint-Pierre-Bois 67220 Bas-Rhin Grand Est assodecouvrire@gmail.com

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English :

L’événement Chasse aux oeufs Saint-Pierre-Bois a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé