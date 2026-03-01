Chasse aux oeufs Saint-Pierre-Bois
Chasse aux oeufs Saint-Pierre-Bois dimanche 29 mars 2026.
Chasse aux oeufs
chemin Saint-Gilles Saint-Pierre-Bois Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-03-29 10:30:00
fin : 2026-03-29 12:00:00
Date(s) :
2026-03-29
L’association Decouv’Rire vous propose de participer à une chasse aux œufs en plein air autour du Saint-Gilles.
Les enfants âgés de 2 à 10 ans peuvent s’inscrire pour participer à l’animation. Inscription avant le 28 mars.
Buvette et petite restauration sur place. .
chemin Saint-Gilles Saint-Pierre-Bois 67220 Bas-Rhin Grand Est assodecouvrire@gmail.com
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English :
L’événement Chasse aux oeufs Saint-Pierre-Bois a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé