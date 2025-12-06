Chasse aux œufs Rue de la Rive Saint-Pol-de-Léon

Chasse aux œufs

Rue de la Rive Jardin du Champ de la Rive Saint-Pol-de-Léon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 10:00:00

fin : 2026-04-04 12:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Le Champ de la Rive à Saint-Pol-de-Léon se transformera en véritable terrain d’aventure pour les enfants… et leurs familles à l’occasion des fêtes de Pâques. Une grande chasse aux œufs revisitée y sera organisée. Petits explorateurs et grands curieux sont invités à vivre une expérience ludique et originale. Ici, pas de simple collecte d’œufs en chocolat ! Au départ, chaque enfant (ou chaque équipe) recevra un précieux indice pour la suite de l’aventure la moitié d’un duo mystérieux (personnages, aliments, acteurs…). Leur mission ? Parcourir le terrain pour retrouver la seconde moitié correspondante, soigneusement cachée au cœur du Champ de la Rive.

Observation, réflexion et un brin d’esprit d’équipe seront les clés pour réussir cette quête amusante. Chaque participant recevra également un numéro pour une tombola, dont les lots sont généreusement offerts par les commerçants de la ville. Une belle occasion de prolonger le plaisir avec de jolies surprises.

Un espace spécialement dédié aux enfants de moins de 3 ans sera aménagé afin qu’ils puissent eux aussi profiter d’un moment de découverte en toute sécurité. Et pour rendre la matinée encore plus festive, quelques animations surprises viendront ponctuer l’événement. La chasse se conclura par une distribution de chocolats pour tous les enfants. .

Rue de la Rive Jardin du Champ de la Rive Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 15 85 52

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English : Chasse aux œufs

L’événement Chasse aux œufs Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2026-03-20 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX