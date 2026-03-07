Chasse aux oeufs Saint-Satur

Chasse aux oeufs

Rue de Meniau Saint-Satur Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 15:00:00

fin : 2026-04-05 18:00:00

Date(s) :

2026-04-05

Le comité des fêtes de Saint-Satur organise une chasse aux œufs dans le jardin du Viaduc.

Les enfants de moins de 10 ans auront certainement hâte de participer à cette aventure ludique et festive. .

Rue de Meniau Saint-Satur 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 7 81 24 31 86 comitedesfetes.saintsatur18@gmail.com

English :

The Saint-Satur festivities committee is organizing an egg hunt in the Viaduct garden.

Children under 10 will certainly be eager to take part in this fun and festive adventure

