Chasse aux oeufs Saint-Satur
Chasse aux oeufs Saint-Satur dimanche 5 avril 2026.
Chasse aux oeufs
Rue de Meniau Saint-Satur Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05 15:00:00
fin : 2026-04-05 18:00:00
Date(s) :
2026-04-05
Le comité des fêtes de Saint-Satur organise une chasse aux œufs dans le jardin du Viaduc.
Les enfants de moins de 10 ans auront certainement hâte de participer à cette aventure ludique et festive. .
Rue de Meniau Saint-Satur 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 7 81 24 31 86 comitedesfetes.saintsatur18@gmail.com
English :
The Saint-Satur festivities committee is organizing an egg hunt in the Viaduct garden.
Children under 10 will certainly be eager to take part in this fun and festive adventure
L’événement Chasse aux oeufs Saint-Satur a été mis à jour le 2026-03-07 par Office de tourisme du Grand Sancerrois