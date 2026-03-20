Chasse aux œufs Saint-Vaury
Chasse aux œufs Saint-Vaury dimanche 29 mars 2026.
Chasse aux œufs
Devant le gymnase Saint-Vaury Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
Chasse aux œufs avec le Conseil Municipal des jeunes, pour les enfants de 3 à 11 ans.
Venir avec un stylo.
Inscriptions obligatoires jusqu’au 24 mars auprès du service enfance jeunesse .
Devant le gymnase Saint-Vaury 23320 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 80 20 17 yoann.rousseau@saint-vaury.fr
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English : Chasse aux œufs
L’événement Chasse aux œufs Saint-Vaury a été mis à jour le 2026-03-16 par OT Grand Guéret