Chasse aux œufs

Devant le gymnase Saint-Vaury Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Chasse aux œufs avec le Conseil Municipal des jeunes, pour les enfants de 3 à 11 ans.

Venir avec un stylo.

Inscriptions obligatoires jusqu’au 24 mars auprès du service enfance jeunesse .

Devant le gymnase Saint-Vaury 23320 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 80 20 17 yoann.rousseau@saint-vaury.fr

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English : Chasse aux œufs

L’événement Chasse aux œufs Saint-Vaury a été mis à jour le 2026-03-16 par OT Grand Guéret