Chasse aux œufs Saint-Yrieix-le-Déjalat
Chasse aux œufs Saint-Yrieix-le-Déjalat lundi 6 avril 2026.
Chasse aux œufs
Croix de la Mission Saint-Yrieix-le-Déjalat Corrèze
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-06
fin : 2026-04-06
Date(s) :
2026-04-06
Chasse aux œufs pour les enfants. Divisée par catégories d’âges 2-5 ans; 6-10 ans; 10 ans et plus.
Objectif trouver un certain nombre d’œufs et récupérer un petit lot une fois la chasse terminée.
Atelier “Bombe de fleurs” à côté. Objectif créer une boule de terre en y ajoutant des graines de fleurs pour les dispatcher à la maison et pouvoir observer cette petite bombe fleurir (participation financière libre).
Stand de crêpes et boissons sur place. L’animation se déroulera au camping des Monédières à Saint-Yrieix-le-Déjalat. .
Croix de la Mission Saint-Yrieix-le-Déjalat 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 83 67 19
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English : Chasse aux œufs
L’événement Chasse aux œufs Saint-Yrieix-le-Déjalat a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières