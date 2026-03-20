Chasse aux œufs

Croix de la Mission Saint-Yrieix-le-Déjalat Corrèze

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-06

Chasse aux œufs pour les enfants. Divisée par catégories d’âges 2-5 ans; 6-10 ans; 10 ans et plus.

Objectif trouver un certain nombre d’œufs et récupérer un petit lot une fois la chasse terminée.

Atelier “Bombe de fleurs” à côté. Objectif créer une boule de terre en y ajoutant des graines de fleurs pour les dispatcher à la maison et pouvoir observer cette petite bombe fleurir (participation financière libre).

Stand de crêpes et boissons sur place. L’animation se déroulera au camping des Monédières à Saint-Yrieix-le-Déjalat. .

Croix de la Mission Saint-Yrieix-le-Déjalat 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 83 67 19

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English : Chasse aux œufs

L’événement Chasse aux œufs Saint-Yrieix-le-Déjalat a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières