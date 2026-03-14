Chasse aux oeufs Sarpourenx

Chasse aux oeufs Sarpourenx 2026-04-05

Chasse aux oeufs Sarpourenx dimanche 5 avril 2026.

Chasse aux oeufs

Sarpourenx Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05
fin : 2026-04-05

Date(s) :
2026-04-05

Une chasse à faire en famille pour récolter et déguster les œufs en chocolat.
Les enfants penseront à prendre leur panier et une paire de bottes.   .

Sarpourenx 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   cabougeasarpourenx@gmail.com

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English : Chasse aux oeufs

L’événement Chasse aux oeufs Sarpourenx a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Coeur de Béarn