Chasse aux oeufs Sarpourenx
Chasse aux oeufs Sarpourenx dimanche 5 avril 2026.
Chasse aux oeufs
Sarpourenx Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05
fin : 2026-04-05
Date(s) :
2026-04-05
Une chasse à faire en famille pour récolter et déguster les œufs en chocolat.
Les enfants penseront à prendre leur panier et une paire de bottes. .
Sarpourenx 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cabougeasarpourenx@gmail.com
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English : Chasse aux oeufs
L’événement Chasse aux oeufs Sarpourenx a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Coeur de Béarn