Chasse aux oeufs

Sarpourenx Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

Une chasse à faire en famille pour récolter et déguster les œufs en chocolat.

Les enfants penseront à prendre leur panier et une paire de bottes. .

Sarpourenx 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cabougeasarpourenx@gmail.com

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English : Chasse aux oeufs

L’événement Chasse aux oeufs Sarpourenx a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Coeur de Béarn