Chasse aux œufs Base de loisirs du Lac de la Moselotte Saulxures-sur-Moselotte

Chasse aux œufs

Base de loisirs du Lac de la Moselotte 336 Route des Amias Saulxures-sur-Moselotte Vosges

Tarif : – – EUR

2

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-03-29 14:00:00

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Chasse aux œufs géante à la Base de Loisirs de Saulxures, organisée par l’association Les P’tites Canailles. Pensez à prendre votre contenant ! Buvette et petite restauration sur place.Enfants

2 .

Base de loisirs du Lac de la Moselotte 336 Route des Amias Saulxures-sur-Moselotte 88290 Vosges Grand Est +33 6 85 59 52 38 petitescanailles88290@gmail.com

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English :

Giant egg hunt at the Base de Loisirs de Saulxures, organized by the association Les P’tites Canailles. Don’t forget to bring your container! Refreshments and snacks on site.

L’événement Chasse aux œufs Saulxures-sur-Moselotte a été mis à jour le 2026-03-12 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES