CHASSE AUX OEUFS

PARC DE LA BOURDETTE Seysses Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 14:00:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Petits et grands, préparez vos paniers pour une chasse aux œufs en plein air!

L’association Les Puces Seyssoises vous propose une chasse aux œufs pleine de surprises vous attend !

Qui trouvera le plus de trésors chocolatés ? .

PARC DE LA BOURDETTE Seysses 31600 Haute-Garonne Occitanie lespuces.seysses@gmail.com

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English :

Young and old, get your baskets ready for an outdoor egg hunt!

L’événement CHASSE AUX OEUFS Seysses a été mis à jour le 2026-02-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE