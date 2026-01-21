CHASSE AUX OEUFS Seysses
CHASSE AUX OEUFS Seysses samedi 11 avril 2026.
CHASSE AUX OEUFS
PARC DE LA BOURDETTE Seysses Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 14:00:00
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Petits et grands, préparez vos paniers pour une chasse aux œufs en plein air!
L’association Les Puces Seyssoises vous propose une chasse aux œufs pleine de surprises vous attend !
Qui trouvera le plus de trésors chocolatés ? .
PARC DE LA BOURDETTE Seysses 31600 Haute-Garonne Occitanie lespuces.seysses@gmail.com
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English :
Young and old, get your baskets ready for an outdoor egg hunt!
L’événement CHASSE AUX OEUFS Seysses a été mis à jour le 2026-02-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE