Chasse aux oeufs Sibiril

Chasse aux oeufs

Château de Kerouzéré Sibiril Finistère

Début : 2026-04-04 14:00:00

fin : 2026-04-05 18:00:00

2026-04-04 2026-04-05 2026-04-06

Ne manquez pas la 2nde édition de la Chasse aux Oeufs dans le parc de Kerouzéré. Retrouvez un oeuf de chaque couleur et repartez avec des oeufs en chocolat. Un oeuf d’or sera caché par jour donnant droit à une surprise aux vainqueurs.

Au programme de cette journée

– Des oeufs colorés ont été cachés dans le parc du Château, il vous reviendra d’en trouver un de chaque couleur pour pouvoir les échanger avec des vrais oeufs en chocolat

– Chaque après-midi, un oeuf d’or sera (bien) caché et donnera droit à un cadeau spécial

– Chaque après-midi, un artisan local (atelier de décoration personnalisé des Biscuits d’Eleonore et les douceurs au miel des Ruchers du Léon) sera présent au rez-de-chaussée pour vous permettre de prolonger l’expérience gourmande dans l’enceinte de Kerouzéré

– Un salon de thé proposera aussi quelques gourmandises pour ceux qui souhaitent se détendre

– Pour les amateurs d’histoire, il sera également possible de visiter le château en visite libre à un tarif réduit 6€ par personne. .

Château de Kerouzéré Sibiril 29250 Finistère Bretagne

