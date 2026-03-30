CHASSE AUX ŒUFS Siran

CHASSE AUX ŒUFS

Salle socioculturelle de Siran Siran Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

Le foyer rural de Siran organise une chasse aux œufs ouverte à tous. Les familles se retrouvent pour un moment festif et printanier, rythmé par la recherche des œufs et un apéritif offert. Une activité simple, chaleureuse et idéale pour partager un temps convivial entre habitants et visiteurs.

La chasse aux œufs de Siran est un rendez‑vous incontournable pour célébrer Pâques dans une atmosphère conviviale et familiale. Organisé par le foyer rural, cet événement rassemble enfants, parents et habitants autour d’un moment ludique et joyeux. Les participants se retrouvent à la salle socioculturelle avant de partir à la recherche des œufs soigneusement dissimulés dans les espaces extérieurs.

Les plus jeunes s’élancent avec enthousiasme, paniers en main, tandis que les adultes profitent de l’ambiance printanière et de la bonne humeur générale. La chasse est pensée pour être accessible à tous, favorisant le plaisir du jeu, la découverte et le partage. Une fois les œufs trouvés, les familles se retrouvent pour un apéritif offert, permettant de prolonger ce moment de rencontre et d’échange.

Cet événement, simple et chaleureux, contribue à renforcer les liens entre les habitants et à offrir aux enfants un souvenir joyeux des fêtes de Pâques. Il s’inscrit pleinement dans la dynamique villageoise et dans l’esprit de convivialité qui caractérise Siran.

Trois bonnes raisons

– Une activité familiale et joyeuse pour célébrer Pâques.

– Un moment convivial avec apéritif offert par le foyer rural.

– Une occasion de rassembler habitants et visiteurs dans un cadre chaleureux. .

Salle socioculturelle de Siran Siran 34210 Hérault Occitanie infosiran34@gmail.com

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English :

The Foyer Rural de Siran organizes an egg hunt open to all. Families come together for a festive springtime event, with the search for eggs and a complimentary aperitif. It’s a simple, warm activity, ideal for sharing a convivial moment with locals and visitors alike.

L’événement CHASSE AUX ŒUFS Siran a été mis à jour le 2026-03-26 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC