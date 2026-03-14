Chasse aux œufs solidaire 2026 Parc du Grand Blottereau Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-05 10:00 – 17:00

Gratuit : non 5 € minimum par enfant (gratuit pour les accompagnants) Billetterie Hello AssoBilletterie en ligne ouverte jusqu’au vendredi 3 avril à 12h. Après cette date, tous les billets seront vendus sur place le jour même. Tout public

Participez à notre chasse aux œufs dans la rocaille du parc, et à une dizaine d’autres stands d’animation gratuits (jeux plein air, course en sac, maquillage, espace créatif solidaire, etc.)Les recettes sont reversées intégralement aux projets de solidarité internationale du Secours populaire.En raison de l’affluence, les départs de chasse aux œufs se font tous les ¼ d’heure. Ainsi, le ticket de 10h30 vous permet de rentrer dans la zone de chasse à cette heure-là, il faut donc arriver 20 minutes avant votre créneau et présenter votre billet électronique à l’accueil. Toutes les autres activités sont en libre accès toute la journée, sans restriction d’horaire.Espace bar/crêpes et Food truck seront à votre disposition sur place pour vous restaurer et/ou vous désaltérer au besoin.L’ensemble de la journée est animée par des bénévoles, et nous cherchons à grossir notre équipe ! Si vous connaissez quelqu’un de votre entourage susceptible d’être intéressé, ou bien vous-même, n’hésitez pas à nous en faire part.

Parc du Grand Blottereau Doulon – Bottière Nantes 44300

02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr/lieu/parc-du-grand-blottereau 02 40 74 23 23 https://www.helloasso.com/associations/secours-populaire-de-la-loire-atlantique/evenements/grande-chasse-aux-ufs-solidaire-2026



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