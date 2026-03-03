Chasse aux oeufs solidaire Coulonges-sur-l’Autize

Chasse aux oeufs solidaire

Organisée par l’association La Mall’O Doudous. Soutenez notre association, et participez avec vos enfants de 2 à 10 ans à notre chasse aux oeufs solidaire. Pour votre inscription à 4€, vous nous permettez de nous aider à financer notre futur matériel d’aménagement pour notre projet de Maison d’Assistantes Maternelles (MAM).

Ouvert aux enfants de toutes les communes âgés de 2 à 10 ans, sur inscription obligatoire à bit.ly/cao26, départs en continu de 10h15 à 11h15. .

