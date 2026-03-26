Chasse aux oeufs solidaire du Secours Populaire Rue Comte de Lambertye Épernay

Chasse aux oeufs solidaire du Secours Populaire

Rue Comte de Lambertye Jardin de l’Horticulture Épernay Marne

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 14:00:00

fin : 2026-04-11 16:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Tout public

Chasse aux oeufs organisée par le Secours Populaire au Jardin de l’Horticulture à Epernay.

Inscription obligatoire par téléphone ou au local du Secours Populaire 16 rue de Verdun.

Grand concours du plus beau costume de Pâques.

Jeu ouvert aux enfants de 2 à 11 ans accompagnés. Nombreuses animations.

Les fonds collectées sont destinés aux vacances des enfants des familles en difficulté et pour les Copains du Monde. .

Rue Comte de Lambertye Jardin de l’Horticulture Épernay 51200 Marne Grand Est +33 3 26 54 78 20

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Chasse aux oeufs solidaire du Secours Populaire

L’événement Chasse aux oeufs solidaire du Secours Populaire Épernay a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de tourisme Epernay en Champagne