Chasse aux oeufs solidaire du Secours Populaire Rue Comte de Lambertye Épernay

Chasse aux oeufs solidaire du Secours Populaire Rue Comte de Lambertye Épernay samedi 11 avril 2026.

Chasse aux oeufs solidaire du Secours Populaire

Rue Comte de Lambertye Jardin de l’Horticulture Épernay Marne

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 14:00:00
fin : 2026-04-11 16:00:00

Date(s) :
2026-04-11

Tout public
Chasse aux oeufs organisée par le Secours Populaire au Jardin de l’Horticulture à Epernay.
Inscription obligatoire par téléphone ou au local du Secours Populaire 16 rue de Verdun.

Grand concours du plus beau costume de Pâques.

Jeu ouvert aux enfants de 2 à 11 ans accompagnés. Nombreuses animations.

Les fonds collectées sont destinés aux vacances des enfants des familles en difficulté et pour les Copains du Monde.   .

Rue Comte de Lambertye Jardin de l’Horticulture Épernay 51200 Marne Grand Est +33 3 26 54 78 20 

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English : Chasse aux oeufs solidaire du Secours Populaire

L’événement Chasse aux oeufs solidaire du Secours Populaire Épernay a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de tourisme Epernay en Champagne

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