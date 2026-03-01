Chasse aux oeufs Soufflenheim
Chasse aux oeufs Soufflenheim dimanche 29 mars 2026.
Chasse aux oeufs
Soufflenheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-03-29 14:00:00
fin : 2026-03-29 16:30:00
Date(s) :
2026-03-29
Buvette et restauration sur place.
Organisé par l’APEPA. Départ toutes les 20 minutes. Places limitées. Buvette et gâteaux sur place. .
Soufflenheim 67620 Bas-Rhin Grand Est apepa.soufflenheim@gmail.com
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English :
Refreshments and catering on site.
L’événement Chasse aux oeufs Soufflenheim a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme du Pays Rhénan