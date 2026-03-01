Chasse aux oeufs Soufflenheim

Chasse aux oeufs Soufflenheim dimanche 29 mars 2026.

Chasse aux oeufs

Soufflenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-03-29 14:00:00
fin : 2026-03-29 16:30:00

Date(s) :
2026-03-29

Buvette et restauration sur place.
Organisé par l’APEPA. Départ toutes les 20 minutes. Places limitées. Buvette et gâteaux sur place.   .

Soufflenheim 67620 Bas-Rhin Grand Est   apepa.soufflenheim@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Refreshments and catering on site.

L’événement Chasse aux oeufs Soufflenheim a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme du Pays Rhénan