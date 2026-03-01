Chasse aux oeufs

Soufflenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-03-29 14:00:00

fin : 2026-03-29 16:30:00

Date(s) :

2026-03-29

Buvette et restauration sur place.

Organisé par l’APEPA. Départ toutes les 20 minutes. Places limitées. Buvette et gâteaux sur place. .

Soufflenheim 67620 Bas-Rhin Grand Est apepa.soufflenheim@gmail.com

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English :

Refreshments and catering on site.

L’événement Chasse aux oeufs Soufflenheim a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme du Pays Rhénan