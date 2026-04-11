Chasse aux oeufs Soursac
Chasse aux oeufs Soursac samedi 11 avril 2026.
Soursac
Chasse aux oeufs
La Sogne Soursac Corrèze
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 10:00:00
fin : 2026-04-11 12:00:00
Date(s) :
2026-04-11
La traditionnelle Chasse aux Œufs de l’Asseps Soursac revient pour le plus grand plaisir des petits (et des grands gourmands) !
RDV au Parc de La Sogne, à Soursac
Au programme une matinée festive, une tombola, une buvette conviviale et, bien sûr, plein de chocolats à dénicher !
ATTENTION Inscription obligatoire avant le 07 avril. Ne tardez pas, les places s’envolent vite !
On vous attend nombreux avec vos plus beaux paniers ! .
La Sogne Soursac 19550 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 24 20 52 asseps.soursac@gmail.com
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English : Chasse aux oeufs
L’événement Chasse aux oeufs Soursac a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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