Soursac

Chasse aux oeufs

La Sogne Soursac Corrèze

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 10:00:00

fin : 2026-04-11 12:00:00

Date(s) :

2026-04-11

La traditionnelle Chasse aux Œufs de l’Asseps Soursac revient pour le plus grand plaisir des petits (et des grands gourmands) !

RDV au Parc de La Sogne, à Soursac

Au programme une matinée festive, une tombola, une buvette conviviale et, bien sûr, plein de chocolats à dénicher !

ATTENTION Inscription obligatoire avant le 07 avril. Ne tardez pas, les places s’envolent vite !

On vous attend nombreux avec vos plus beaux paniers ! .

La Sogne Soursac 19550 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 24 20 52 asseps.soursac@gmail.com

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English : Chasse aux oeufs

L’événement Chasse aux oeufs Soursac a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme de Haute Corrèze