Chasse aux œufs, spéciale forêt !

Maison de la Forêt L’embranchement Montfiquet Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 14:30:00

fin : 2026-04-24 16:30:00

Date(s) :

2026-04-17 2026-04-24

Pour ces vacances de printemps, partez à la chasse pour retrouver des œufs de Pâques cachés dans les bois. Mais la tâche ne sera pas si facile, des épreuves et des questions vous attendent afin de mener à bien votre quête ….

Pour ces vacances de printemps, partez à la chasse pour retrouver des œufs de Pâques cachés dans les bois. Mais la tâche ne sera pas si facile, des épreuves et des questions vous attendent afin de mener à bien votre quête ….

Réservation obligatoire, places limitées. .

Maison de la Forêt L’embranchement Montfiquet 14490 Calvados Normandie +33 2 31 21 46 00 accueil@isigny-omaha-tourisme.fr

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English : Chasse aux œufs, spéciale forêt !

This spring holiday, go on a hunt for Easter eggs hidden in the woods. But the task won’t be so easy, with tests and questions awaiting you to complete your quest ….

L’événement Chasse aux œufs, spéciale forêt ! Montfiquet a été mis à jour le 2026-03-14 par OT Isigny-Omaha