Chasse aux oeufs Stattmatten
Chasse aux oeufs Stattmatten samedi 11 avril 2026.
Chasse aux oeufs
Rue Principale Stattmatten Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-04-11 13:30:00
fin : 2026-04-11 23:19:00
Date(s) :
2026-04-11
Première chasse aux oeufs !
Chaque enfant repart avec son chocolat. Animation et petites restaurations sur place.
Nous vous attendons nombreux pour partager ce moment ! .
Rue Principale Stattmatten 67770 Bas-Rhin Grand Est +33 6 17 90 01 60
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English :
L’événement Chasse aux oeufs Stattmatten a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme du Pays Rhénan