Chasse aux oeufs

Rue Principale Stattmatten Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-11 13:30:00

fin : 2026-04-11 23:19:00

Date(s) :

2026-04-11

Première chasse aux oeufs !

Chaque enfant repart avec son chocolat. Animation et petites restaurations sur place.

Nous vous attendons nombreux pour partager ce moment ! .

Rue Principale Stattmatten 67770 Bas-Rhin Grand Est +33 6 17 90 01 60

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English :

L’événement Chasse aux oeufs Stattmatten a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme du Pays Rhénan