CHASSE AUX OEUFS

Parc de la Mairie Sucé-sur-Erdre Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 11:00:00

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

La chasse aux oeufs est ouverte !

Les petits Sucéens sont invités par la municipalité à se retrouver dans le parc de la mairie, ce dimanche, pour une chasse aux oeufs de Pâques.

Jusqu’à 10ans .

Parc de la Mairie Sucé-sur-Erdre 44240 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The egg hunt is on!

L’événement CHASSE AUX OEUFS Sucé-sur-Erdre a été mis à jour le 2026-03-01 par Point d’accueil Sucé sur Erdre