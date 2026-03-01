CHASSE AUX OEUFS Sucé-sur-Erdre
CHASSE AUX OEUFS Sucé-sur-Erdre samedi 4 avril 2026.
CHASSE AUX OEUFS
Parc de la Mairie Sucé-sur-Erdre Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 11:00:00
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
La chasse aux oeufs est ouverte !
Les petits Sucéens sont invités par la municipalité à se retrouver dans le parc de la mairie, ce dimanche, pour une chasse aux oeufs de Pâques.
Jusqu’à 10ans .
Parc de la Mairie Sucé-sur-Erdre 44240 Loire-Atlantique Pays de la Loire
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The egg hunt is on!
L’événement CHASSE AUX OEUFS Sucé-sur-Erdre a été mis à jour le 2026-03-01 par Point d’accueil Sucé sur Erdre