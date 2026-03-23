Chasse aux oeufs Château de Tanlay Tanlay

Chasse aux oeufs

Château de Tanlay 2 Grande Rue Basse Tanlay Yonne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 14:00:00

fin : 2026-04-06 18:30:00

Date(s) :

2026-04-04

Pour le week-end de Pâques, le château de Tanlay vous accueille pour une chasse aux œufs dans les extérieurs du château. Deux parcours ont été mis en place. Au sein du premier parcours, les plus petits (3-5 ans) devront suivre la trace du lapin de Pâques. À travers différents indices, ils devront récupérer les œufs que le lapin maladroit a laissés trainer le long de son chemin. Dans le second parcours, les plus grands (6 ans et plus) devront retrouver les cachettes des œufs de couleurs en résolvant différentes énigmes. Les parcours sont réfléchis pour être adaptés aux différents âges. Une récompense est bien entendu à la clef ! Nous vous attendons nombreux ! .

Château de Tanlay 2 Grande Rue Basse Tanlay 89430 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 75 70 61 info@chateaudetanlay.fr

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English : Chasse aux oeufs

L’événement Chasse aux oeufs Tanlay a été mis à jour le 2026-03-23 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)