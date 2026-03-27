Chasse aux oeufs Place des Olympiades Teloché

Chasse aux oeufs

Place des Olympiades Parc des découvertes Teloché Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 10:00:00

fin : 2026-04-11 12:00:00

Date(s) :

2026-04-11

A l’occasion de la Journée de l’environnement, venez participer à la Chasse aux œufs le samedi 11 avril 2026 à Teloché de 10h à 12h. Activités pour les petits et les grands !! venez nombreux .

Place des Olympiades Parc des découvertes Teloché 72220 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 42 00 13 commune@mairiedeteloche.fr

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English :

L’événement Chasse aux oeufs Teloché a été mis à jour le 2026-03-27 par CDT72