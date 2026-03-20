Chasse aux œufs

62 Rue des Petites Brandes Tercé Vienne

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 15:00:00

fin : 2026-04-05 16:00:00

Date(s) :

2026-04-05 2026-04-06

Pour lancer la saison 2026, l’Association La Mini Ferme d’Eolia vous donne rendez-vous les dimanche 5 et lundi 6 avril, à 11h ou 15h, pour une grande chasse aux œufs !

Partez à l’aventure à travers le jardin, le verger et les bois, accompagnés par les animaux de la ferme, toujours curieux… et peut-être eux aussi gourmands ! .

62 Rue des Petites Brandes Tercé 86800 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 83 05 21

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English : Chasse aux œufs

L’événement Chasse aux œufs Tercé a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme de Grand Poitiers