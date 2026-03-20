Chasse aux œufs Tercé
Chasse aux œufs Tercé dimanche 5 avril 2026.
Chasse aux œufs
62 Rue des Petites Brandes Tercé Vienne
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05 15:00:00
fin : 2026-04-05 16:00:00
Date(s) :
2026-04-05 2026-04-06
Pour lancer la saison 2026, l’Association La Mini Ferme d’Eolia vous donne rendez-vous les dimanche 5 et lundi 6 avril, à 11h ou 15h, pour une grande chasse aux œufs !
Partez à l’aventure à travers le jardin, le verger et les bois, accompagnés par les animaux de la ferme, toujours curieux… et peut-être eux aussi gourmands ! .
62 Rue des Petites Brandes Tercé 86800 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 83 05 21
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English : Chasse aux œufs
L’événement Chasse aux œufs Tercé a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme de Grand Poitiers