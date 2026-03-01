Chasse aux oeufs

44 rue Klebert Thann Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-28 14:00:00

fin : 2026-03-28 17:00:00

Date(s) :

2026-03-28

Une animation familiale où petits et grands cherchent des œufs cachés et partagent un moment festif et gourmand.

Une chasse aux œufs festive où les enfants, répartis par âge, partent à la découverte des trésors cachés. L’événement invite les familles à partager rires et gourmandise dans une ambiance printanière, avec un espace de buvette et de petite restauration pour prolonger le plaisir. .

44 rue Klebert Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 38 53 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A family event where young and old alike search for hidden eggs and share a festive, gourmet moment.

L’événement Chasse aux oeufs Thann a été mis à jour le 2026-03-03 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay