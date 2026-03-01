Chasse aux oeufs Thann
Chasse aux oeufs Thann samedi 28 mars 2026.
Chasse aux oeufs
44 rue Klebert Thann Haut-Rhin
Début : Samedi 2026-03-28 14:00:00
fin : 2026-03-28 17:00:00
2026-03-28
Une animation familiale où petits et grands cherchent des œufs cachés et partagent un moment festif et gourmand.
Une chasse aux œufs festive où les enfants, répartis par âge, partent à la découverte des trésors cachés. L’événement invite les familles à partager rires et gourmandise dans une ambiance printanière, avec un espace de buvette et de petite restauration pour prolonger le plaisir. .
44 rue Klebert Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 38 53 00
English :
A family event where young and old alike search for hidden eggs and share a festive, gourmet moment.
L’événement Chasse aux oeufs Thann a été mis à jour le 2026-03-03 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay