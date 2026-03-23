Chasse aux œufs Salle des fêtes Thoirette-Coisia

Chasse aux œufs

Salle des fêtes 4 Grande Rue Thoirette-Coisia Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 10:00:00

fin : 2026-04-04 13:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Chasse aux œufs de Pâques le samedi 4 avril de 10h à 13h à la salle des fêtes de Coisia.

Chasse aux œufs pour les plus petits, course d’orientation pour les plus grands et cette année des ateliers créatifs sur le thème de Pâques pour tous.

Buvette sur place, prix libre. .

Salle des fêtes 4 Grande Rue Thoirette-Coisia 39240 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 4 74 76 81 59 soudesecoles39@gmail.com

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English : Chasse aux œufs

L’événement Chasse aux œufs Thoirette-Coisia a été mis à jour le 2026-03-23 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE