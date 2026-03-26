Chasse aux œufs Rue de l’Église Tonnerre
Chasse aux œufs Rue de l’Église Tonnerre dimanche 5 avril 2026.
Chasse aux œufs
Rue de l’Église Eglise Saint-Pierre Tonnerre Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05 10:00:00
fin : 2026-04-05 18:00:00
Date(s) :
2026-04-05
Chasse aux œufs pour les enfants de 3 à 12 ans .
Rue de l’Église Eglise Saint-Pierre Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 55 14 48
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English : Chasse aux œufs
L’événement Chasse aux œufs Tonnerre a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois
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