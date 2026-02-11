Chasse aux œufs Tournus PAs Fleury Tournus
Chasse aux œufs Tournus PAs Fleury Tournus samedi 4 avril 2026.
Chasse aux œufs Tournus
PAs Fleury Boulangerie du Pas Fleury Tournus Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 14:30:00
fin : 2026-04-04 17:30:00
Date(s) :
2026-04-04
L’union des commerçants de Tournus, organise pour vous une chasse aux œufs ! Arpentez les rues, livret en mains et dénichez les œufs tout au long du parcours en suivant les indices. Départ KRYS, parking AUCHAN, arrivée, Réfectoire des moines, Abbaye St Philibert. Animations gratuites, chocolats, œufs d’or, photomaton, buvette. .
PAs Fleury Boulangerie du Pas Fleury Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
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English : Chasse aux œufs Tournus
L’événement Chasse aux œufs Tournus Tournus a été mis à jour le 2026-03-19 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II
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