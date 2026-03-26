CHASSE AUX OEUFS Treillières
CHASSE AUX OEUFS Treillières dimanche 5 avril 2026.
CHASSE AUX OEUFS
Parc du Haut Gesvres Treillières Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05 11:00:00
fin : 2026-04-05
Date(s) :
2026-04-05
La chasse est ouverte !
Cette année, la chasse s’accompagne d’un grand jeu incontournable, pour pouvoir récupérer les chocolats. Chaque participant devra absolument remplir deux missions
Retrouver 4 oeufs de couleurs différentes disséminés dans le parc
Réaliser une photo avec 5 lapins soigneusement cachés sur le site .
Parc du Haut Gesvres Treillières 44119 Loire-Atlantique Pays de la Loire
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English :
The hunt is on!
L’événement CHASSE AUX OEUFS Treillières a été mis à jour le 2026-03-26 par Point d’accueil Sucé sur Erdre
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