CHASSE AUX OEUFS

Parc du Haut Gesvres Treillières Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 11:00:00

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

La chasse est ouverte !

Cette année, la chasse s’accompagne d’un grand jeu incontournable, pour pouvoir récupérer les chocolats. Chaque participant devra absolument remplir deux missions

Retrouver 4 oeufs de couleurs différentes disséminés dans le parc

Réaliser une photo avec 5 lapins soigneusement cachés sur le site .

Parc du Haut Gesvres Treillières 44119 Loire-Atlantique Pays de la Loire

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English :

The hunt is on!

L’événement CHASSE AUX OEUFS Treillières a été mis à jour le 2026-03-26 par Point d’accueil Sucé sur Erdre