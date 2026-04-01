Chasse aux oeufs Parc Marès Tresses
Chasse aux oeufs Parc Marès Tresses samedi 18 avril 2026.
Tresses
Chasse aux oeufs
Parc Marès Avenue des Écoles Tresses Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 10:00:00
fin : 2026-04-18 12:00:00
Date(s) :
2026-04-18
La mairie de Tresses prolonge les festivités de Pâques en proposant aux enfnats une chasse aux oeufs dans le cadre du Parc Marès. Entrée libre. .
Parc Marès Avenue des Écoles Tresses 33370 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 34 13 27
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English : Chasse aux oeufs
L’événement Chasse aux oeufs Tresses a été mis à jour le 2026-04-11 par OT de l’Entre-deux-Mers
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