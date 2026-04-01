Chasse aux oeufs Parc Marès Tresses

Tresses

Chasse aux oeufs

Parc Marès Avenue des Écoles Tresses Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 10:00:00

fin : 2026-04-18 12:00:00

Date(s) :

2026-04-18

La mairie de Tresses prolonge les festivités de Pâques en proposant aux enfnats une chasse aux oeufs dans le cadre du Parc Marès. Entrée libre. .

Parc Marès Avenue des Écoles Tresses 33370 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 34 13 27

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English : Chasse aux oeufs

L’événement Chasse aux oeufs Tresses a été mis à jour le 2026-04-11 par OT de l’Entre-deux-Mers