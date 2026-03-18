Chasse aux oeufs Château de Turenne Turenne

Chasse aux oeufs

Château de Turenne 170 Rue des Officiers Turenne Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-06

La grande chasse aux oeufs vous attend dans les jardins suspendus du Château de Turenne ! Les enfants partiront à la recherche des oeufs cachés et repartiront avec un souvenir chocolaté du Vicomte de Turenne. Venez partager un moment gourmand et ludique en famille !

A partir de 15H00 et jusqu’à la fermeture du site. Chasse réservée au moins de 12 ans.

Attention Dernière entrée 45 minutes avant la fermeture du site. .

Château de Turenne 170 Rue des Officiers Turenne 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 13 56 25 coordination@chateaudeturenne.com

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English : Chasse aux oeufs

L’événement Chasse aux oeufs Turenne a été mis à jour le 2026-03-14 par Brive Tourisme