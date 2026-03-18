Chasse aux oeufs Château de Turenne Turenne
Chasse aux oeufs Château de Turenne Turenne lundi 6 avril 2026.
Chasse aux oeufs
Château de Turenne 170 Rue des Officiers Turenne Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-06
fin : 2026-04-06
Date(s) :
2026-04-06
La grande chasse aux oeufs vous attend dans les jardins suspendus du Château de Turenne ! Les enfants partiront à la recherche des oeufs cachés et repartiront avec un souvenir chocolaté du Vicomte de Turenne. Venez partager un moment gourmand et ludique en famille !
A partir de 15H00 et jusqu’à la fermeture du site. Chasse réservée au moins de 12 ans.
Attention Dernière entrée 45 minutes avant la fermeture du site. .
Château de Turenne 170 Rue des Officiers Turenne 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 13 56 25 coordination@chateaudeturenne.com
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English : Chasse aux oeufs
L’événement Chasse aux oeufs Turenne a été mis à jour le 2026-03-14 par Brive Tourisme