Chasse aux oeufs Urrugne

Chasse aux oeufs 110 chemin de Bixikenea Urrugne 2026-04-05

Chasse aux oeufs Urrugne dimanche 5 avril 2026.

Chasse aux oeufs

110 chemin de Bixikenea Urrugne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05
fin : 2026-04-05

Date(s) :
2026-04-05

Chasse aux œufs.
Inscription obligatoire.
4 créneaux 10h 10h30 11h 11h30
Goûter offert aux inscrits.   .

110 chemin de Bixikenea Urrugne 64122 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 56 88 72  animare64@gmail.com

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English : Chasse aux oeufs

L’événement Chasse aux oeufs Urrugne a été mis à jour le 2026-03-22 par Office de Tourisme Pays Basque

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