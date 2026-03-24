Chasse aux oeufs

110 chemin de Bixikenea Urrugne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

Chasse aux œufs.

Inscription obligatoire.

4 créneaux 10h 10h30 11h 11h30

Goûter offert aux inscrits. .

110 chemin de Bixikenea Urrugne 64122 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 56 88 72 animare64@gmail.com

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English : Chasse aux oeufs

L’événement Chasse aux oeufs Urrugne a été mis à jour le 2026-03-22 par Office de Tourisme Pays Basque