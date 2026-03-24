Chasse aux oeufs Urrugne
Chasse aux oeufs Urrugne dimanche 5 avril 2026.
Chasse aux oeufs
110 chemin de Bixikenea Urrugne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05
fin : 2026-04-05
Date(s) :
2026-04-05
Chasse aux œufs.
Inscription obligatoire.
4 créneaux 10h 10h30 11h 11h30
Goûter offert aux inscrits. .
110 chemin de Bixikenea Urrugne 64122 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 56 88 72 animare64@gmail.com
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English : Chasse aux oeufs
L’événement Chasse aux oeufs Urrugne a été mis à jour le 2026-03-22 par Office de Tourisme Pays Basque
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