Chasse aux Œufs Château de la Diège Ussel

Chasse aux Œufs 18 Avenue Turgot Ussel 2026-04-05

Chasse aux Œufs Château de la Diège Ussel dimanche 5 avril 2026.

Chasse aux Œufs

Château de la Diège 18 Avenue Turgot Ussel Corrèze

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05
fin : 2026-04-05

Date(s) :
2026-04-05

L’association Havana Sol organise une Chasse aux Œufs à l’occasion du week-end de Pâques. Celle-ci se déroulera dans le parc du Château de la Diège.
Viens déguisé ! thème magie
Sur réservation uniquement par SMS ou mail   .

Château de la Diège 18 Avenue Turgot Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 94 16 28  contact@havanasol.fr

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English : Chasse aux Œufs

L’événement Chasse aux Œufs Ussel a été mis à jour le 2026-03-28 par Office de Tourisme de Haute Corrèze

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