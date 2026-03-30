Chasse aux Œufs Château de la Diège Ussel

Chasse aux Œufs

Château de la Diège 18 Avenue Turgot Ussel Corrèze

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

L’association Havana Sol organise une Chasse aux Œufs à l’occasion du week-end de Pâques. Celle-ci se déroulera dans le parc du Château de la Diège.

Viens déguisé ! thème magie

Sur réservation uniquement par SMS ou mail .

Château de la Diège 18 Avenue Turgot Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 94 16 28 contact@havanasol.fr

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English : Chasse aux Œufs

L’événement Chasse aux Œufs Ussel a été mis à jour le 2026-03-28 par Office de Tourisme de Haute Corrèze