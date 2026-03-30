Chasse aux Œufs Château de la Diège Ussel
Chasse aux Œufs Château de la Diège Ussel dimanche 5 avril 2026.
Chasse aux Œufs
Château de la Diège 18 Avenue Turgot Ussel Corrèze
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05
fin : 2026-04-05
Date(s) :
2026-04-05
L’association Havana Sol organise une Chasse aux Œufs à l’occasion du week-end de Pâques. Celle-ci se déroulera dans le parc du Château de la Diège.
Viens déguisé ! thème magie
Sur réservation uniquement par SMS ou mail .
Château de la Diège 18 Avenue Turgot Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 94 16 28 contact@havanasol.fr
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English : Chasse aux Œufs
L’événement Chasse aux Œufs Ussel a été mis à jour le 2026-03-28 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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