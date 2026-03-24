Chasse aux œufs

Stade Valay Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 14:00:00

fin : 2026-04-12 17:00:00

Date(s) :

2026-04-12

Le Comité des fêtes de la commune de Valay invitent les enfants à une grande chasse aux œufs.

Inscription obligatoire. .

Stade Valay 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 76 16 16 74

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English : Chasse aux œufs

L’événement Chasse aux œufs Valay a été mis à jour le 2026-03-24 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY