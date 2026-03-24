Chasse aux œufs Valay
Chasse aux œufs Valay dimanche 12 avril 2026.
Chasse aux œufs
Stade Valay Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 14:00:00
fin : 2026-04-12 17:00:00
Date(s) :
2026-04-12
Le Comité des fêtes de la commune de Valay invitent les enfants à une grande chasse aux œufs.
Inscription obligatoire. .
Stade Valay 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 76 16 16 74
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Chasse aux œufs
L’événement Chasse aux œufs Valay a été mis à jour le 2026-03-24 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY
À voir aussi à Valay (Haute-Saône)
- Fête de la Randonnée Valay 26 avril 2026
- Randonnée « Entre forges et forêts » Valay Haute-Saône 1 mai 2026
- Vide-Greniers Valay 1 mai 2026
- Visite de la maison et découverte des œuvres de Rina Van Gelder Valay 8 mai 2026
- Entre les murs de ma maison Valay 8 mai 2026