Chasse aux oeufs Vallière
Chasse aux oeufs Vallière dimanche 5 avril 2026.
Chasse aux oeufs
Route de Banize Vallière Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05
fin : 2026-04-05
Date(s) :
2026-04-05
L’Association des Valbourdiens vous invite à une Chasse aux œufs
Petits et grands sont attendus pour partir à la recherche des œufs cachés… avec de belles surprises chocolatées à la clé
Concours du plus beau lapin !
Récompenses et collation offertes par les Valbourdiens, pour les enfants comme pour les parents
Les Valbourdiens vous attendent nombreux pour célébrer Pâques
Gratuit .
Route de Banize Vallière 23120 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 66 00 33
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English : Chasse aux oeufs
L’événement Chasse aux oeufs Vallière a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Aubusson-Felletin