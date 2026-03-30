Chasse aux oeufs

Route de Banize Vallière Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

L’Association des Valbourdiens vous invite à une Chasse aux œufs

Petits et grands sont attendus pour partir à la recherche des œufs cachés… avec de belles surprises chocolatées à la clé

Concours du plus beau lapin !

Récompenses et collation offertes par les Valbourdiens, pour les enfants comme pour les parents

Les Valbourdiens vous attendent nombreux pour célébrer Pâques

Gratuit .

Route de Banize Vallière 23120 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 66 00 33

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English : Chasse aux oeufs

L’événement Chasse aux oeufs Vallière a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Aubusson-Felletin