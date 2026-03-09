Chasse aux oeufs

Vatan Indre

Gratuit

Début : 2026-04-05 11:00:00

fin : 2026-04-05

2026-04-05

Vatan en Fête organise sa chasse aux œufs de Pâques le dimanche 05 avril.

Préparez vos paniers et venez nombreux profiter de cette belle animation printanière organisée par Vatan en Fête. Rires, surprises et gourmandises seront au rendez-vous pour le plaisir de tous ! Matinée pleine de bonne humeur et de chocolat en vue ! Rendez-vous à la Salle des Fêtes de Vatan, rue Ferdinand de Lesseps, à 11h. Ouvert aux enfants jusqu’à 10 ans. .

Vatan 36150 Indre Centre-Val de Loire

English :

Vatan en Fête is organizing an Easter egg hunt on Sunday, April 20!

