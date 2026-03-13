Chasse aux œufs Ecole maternelle publique de Vercel Vercel-Villedieu-le-Camp
Chasse aux œufs Ecole maternelle publique de Vercel Vercel-Villedieu-le-Camp vendredi 3 avril 2026.
Chasse aux œufs
Ecole maternelle publique de Vercel 3 Rue du Ruisseau Vercel-Villedieu-le-Camp Doubs
Tarif : – – 5 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03 16:30:00
fin : 2026-04-03 19:00:00
Date(s) :
2026-04-03
Venez en famille résoudre les énigmes du lapin de Pâques pour découvrir son trésor ! 3 parcours proposés facile (jusqu’à 4 ans), moyen (entre 5 et 7 ans), difficile (plus de 8 ans).
Buvette et crêpes vous attendent pour le goûter !
Inscription obligatoire par SMS ou mail.
Organisé par les Loupiots, l’association des parents d’élèves des écoles publiques de Vercel. Les fonds récoltés serviront à financer les projets des écoles publiques. .
Ecole maternelle publique de Vercel 3 Rue du Ruisseau Vercel-Villedieu-le-Camp 25530 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 87 10 31 09 lesloupiots@ymail.com
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English : Chasse aux œufs
L’événement Chasse aux œufs Vercel-Villedieu-le-Camp a été mis à jour le 2026-03-13 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES PORTES DU HAUT DOUBS