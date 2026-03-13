Chasse aux œufs Ecole maternelle publique de Vercel Vercel-Villedieu-le-Camp

Chasse aux œufs

Ecole maternelle publique de Vercel 3 Rue du Ruisseau Vercel-Villedieu-le-Camp Doubs

Tarif : – – 5 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03 16:30:00

fin : 2026-04-03 19:00:00

Date(s) :

2026-04-03

Venez en famille résoudre les énigmes du lapin de Pâques pour découvrir son trésor ! 3 parcours proposés facile (jusqu’à 4 ans), moyen (entre 5 et 7 ans), difficile (plus de 8 ans).

Buvette et crêpes vous attendent pour le goûter !

Inscription obligatoire par SMS ou mail.

Organisé par les Loupiots, l’association des parents d’élèves des écoles publiques de Vercel. Les fonds récoltés serviront à financer les projets des écoles publiques. .

Ecole maternelle publique de Vercel 3 Rue du Ruisseau Vercel-Villedieu-le-Camp 25530 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 87 10 31 09 lesloupiots@ymail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Chasse aux œufs

L’événement Chasse aux œufs Vercel-Villedieu-le-Camp a été mis à jour le 2026-03-13 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES PORTES DU HAUT DOUBS