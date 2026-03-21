Chasse aux œufs

Verneuil-le-Château Indre-et-Loire

Tarif : 2 – 2 – EUR

2

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-12

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Ta mission ? Trouver 6 œufs de couleurs différentes pour recevoir tes délicieux chocolats.

Et attention… Si tu découvres l’un des œufs en or, une surprise t’attendra!

Amuse-toi bien, petit chasseur d’œufs ! Et n’oublie pas de saluer la mascotte !

Ta mission ? Trouver 6 œufs de couleurs différentes pour recevoir tes délicieux chocolats.

Et attention… Si tu découvres l’un des œufs en or, une surprise t’attendra!

Amuse-toi bien, petit chasseur d’œufs ! Et n’oublie pas de saluer la mascotte ! 2 .

Verneuil-le-Château 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

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English :

Your mission? Find 6 different-colored eggs to receive your delicious chocolates.

And watch out… If you find one of the golden eggs, a surprise awaits you!

Have fun, little egg hunter! And don’t forget to say hello to the mascot!

L’événement Chasse aux œufs Verneuil-le-Château a été mis à jour le 2026-03-21 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme