Chasse aux œufs Verneuil-le-Château
Chasse aux œufs Verneuil-le-Château dimanche 12 avril 2026.
Chasse aux œufs
Verneuil-le-Château Indre-et-Loire
Tarif : 2 – 2 – EUR
2
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-04-12
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
Ta mission ? Trouver 6 œufs de couleurs différentes pour recevoir tes délicieux chocolats.
Et attention… Si tu découvres l’un des œufs en or, une surprise t’attendra!
Amuse-toi bien, petit chasseur d’œufs ! Et n’oublie pas de saluer la mascotte !
Ta mission ? Trouver 6 œufs de couleurs différentes pour recevoir tes délicieux chocolats.
Et attention… Si tu découvres l’un des œufs en or, une surprise t’attendra!
Amuse-toi bien, petit chasseur d’œufs ! Et n’oublie pas de saluer la mascotte ! 2 .
Verneuil-le-Château 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
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English :
Your mission? Find 6 different-colored eggs to receive your delicious chocolates.
And watch out… If you find one of the golden eggs, a surprise awaits you!
Have fun, little egg hunter! And don’t forget to say hello to the mascot!
L’événement Chasse aux œufs Verneuil-le-Château a été mis à jour le 2026-03-21 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme