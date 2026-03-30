Chasse aux oeufs Parc des troubadours Verneuil-sur-Vienne

Chasse aux oeufs

Parc des troubadours Chemin des Granges Verneuil-sur-Vienne Haute-Vienne

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Le conseil municipal des enfants de Verneuil organise une grande chasse aux oeufs pour célébrer Pâques.

Tous les fonds seront reversés à l’association W!FE.

Informations complémentaires auprès des organisateurs. .

Parc des troubadours Chemin des Granges Verneuil-sur-Vienne 87430 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Chasse aux oeufs

L’événement Chasse aux oeufs Verneuil-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Limoges Métropole