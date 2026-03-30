Chasse aux oeufs Parc des troubadours Verneuil-sur-Vienne
Chasse aux oeufs Parc des troubadours Verneuil-sur-Vienne samedi 4 avril 2026.
Chasse aux oeufs
Parc des troubadours Chemin des Granges Verneuil-sur-Vienne Haute-Vienne
Tarif : 2 – 2 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Le conseil municipal des enfants de Verneuil organise une grande chasse aux oeufs pour célébrer Pâques.
Tous les fonds seront reversés à l’association W!FE.
Informations complémentaires auprès des organisateurs. .
Parc des troubadours Chemin des Granges Verneuil-sur-Vienne 87430 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : Chasse aux oeufs
L’événement Chasse aux oeufs Verneuil-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Limoges Métropole
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