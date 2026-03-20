Chasse aux oeufs

Verteillac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-06

Chasse aux œufs dans le parc du château de la Meyfrenie, buvette associative boissons et gâteaux, sur inscription (nom + nombre d’enfants) avant le 3 avril, gratuit

Chasse aux œufs dans le parc du château de la Meyfrenie, buvette associative boissons et gâteaux, sur inscription (nom + nombre d’enfants) avant le 3 avril, gratuit .

Verteillac 24320 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 21 10 12

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English : Chasse aux oeufs

Egg hunt in the grounds of Château de la Meyfrenie, refreshment bar with drinks and cakes, registration required (name + number of children) before April 3, free of charge

L’événement Chasse aux oeufs Verteillac a été mis à jour le 2026-03-16 par Val de Dronne